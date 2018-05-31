Наследники Майкла Джексона обвинили ABC в незаконном использовании его песен

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследники Майкла Джексона подали иск в суд Лос-Анджелеса на телекомпанию ABC и управляющую компанию The Walt Disney. Компании обвиняют в незаконном использовании некоторых песен "короля поп-музыки" в транслировавшейся 24 мая документальной программе "Последние дни Майкла Джексона". Об этом сообщает ТАСС.

В иске говорится, что в программе "Последние дни Майкла Джексона", которая собрала около 5,6 млн взрослых телезрителей, были незаконно использованы значительные фрагменты песен и видеоклипов певца. Наследники заметили в документальной программе не менее 30 нарушений прав интеллектуальной собственности, на основании чего они теперь требуют компенсации. Размер компенсации не называется.

Представители телекомпании ABC заявили, что программа о Майкле Джексоне является журналистской работой, которая не нарушает прав наследников певца.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от острой интоксикации организма препаратом "Пропофол", который вместе с другими лекарствами ему дал его лечащий врач Конрад Мюррей. Доктора позднее обвинили в профессиональной халатности и промедлении с вызовом скорой помощи. В ноябре 2011 года жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Конрада Мюррея виновным в непредумышленном убийстве, он был приговорен к четырем годам лишения свободы. За решеткой Мюррей пробыл лишь два года.-0-