Наталья Водянова провела экскурсию по Кремлю мужу и детям

Известная супермодель Наталья Водянова не только успела посетить финал чемпионата мира по футболу, вынести трофей на поле и побывать на гала-концерте в Большом театре, но и провела своей семье экскурсию по российской столице.
В Россию девушка приехала в компании своего возлюбленного Антуана Арно и двух детей – 12-летней Неви и 10-летнего Виктора. Фотографы сделали снимки Натальи, прогуливающейся по столице в нежно-розовом платье от Louis Vuitton. После этого она сменила наряд и отправилась с семьей в Кремль.
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