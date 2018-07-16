Наталья Водянова провела экскурсию по Кремлю мужу и детям

Известная супермодель Наталья Водянова не только успела посетить финал чемпионата мира по футболу, вынести трофей на поле и побывать на гала-концерте в Большом театре, но и провела своей семье экскурсию по российской столице.

В Россию девушка приехала в компании своего возлюбленного Антуана Арно и двух детей – 12-летней Неви и 10-летнего Виктора. Фотографы сделали снимки Натальи, прогуливающейся по столице в нежно-розовом платье от Louis Vuitton. После этого она сменила наряд и отправилась с семьей в Кремль.