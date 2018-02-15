Наталья Водянова взорвала сеть провокационным флешмобом

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Водянова спровоцировала бурное обсуждение в сети после того, как приняла участие во флешмобе PadManChallenge.
В рамках флешмоба супермодель опубликовала в Instagram фотографию с женским предметом гигиены. "Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом", - подписала Водянова снимок в Instagram.
Флешмоб PadManChallenge призывает обратить внимание общественности на темы женской гигиены. Челлендж Наталья Водянова передала своим звездным подругам - моделям Эмили Ратаковски, Даутцен Крус и Алексине Грэхем.
Многие подписчики осудили выкладывание в соцсеть подобных фото. "Совсем люди потеряли понятие стыда и интимности", - писали в комментариях к фотографии. Некоторые интернет-пользователи поддержали Водянову, указывая при этом, что неплохо бы давать женщинам больничный в случае болезненных "женских дней".
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