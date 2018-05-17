Наташа Королева проехала за рулем БелАЗа

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда российской эстрады Наташа Королева во время гастрольного тура по Беларуси посетила БелАЗ и совершила тест-драйв на самосвале грузоподъемностью 240 т.
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"Впечатления супер! Невероятные ощущения, словно плывешь на корабле! Если есть возможность - надо обязательно приехать сюда. БелАЗ - это мощь, это сила, это драйв", - сказала Наташа Королева, выходя из "карьерника".
Также возле 450-тонного самосвала артистка и ее коллектив устроили мини-концерт, исполнив под саксофон куплет легендарной песни "Желтые тюльпаны", только вместо "тюльпанов" в композиции зазвучали слова "желтые БелАЗы ты мне даришь, как ни странно".-0-
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