NaviBand представили клип на песню "Молодость в кармане"

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный дуэт NaviBand представил новый клип на песню "Молодость в кармане". Видео появилось на YouTube-канале группы, а также на страницах NaviBand в Instagram и "ВКонтакте".
"Мы сняли честное видео о дружбе, любви и молодости", - сообщили музыканты в Instagram.
NaviBand - белорусская группа, основанная в 2013 году как дуэт Ксении Жук и Артема Лукьяненко. В 2017 году коллектив NaviBand представил Беларусь на конкурсе "Евровидение" в Киеве.-0-
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