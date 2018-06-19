Назван лучший фильм по версии MTV Movie & TV Awards

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вручении премии MTV Movie & TV Awards, которое состоялось 18 июня в Санта-Монике (США), лучшим фильмом года был назван фантастический блокбастер "Черная пантера", сообщают СМИ.

На победу в этой номинации также претендовали "Оно", "Чудо-женщина", "Мстители: Война бесконечности", "Улетные девчонки". Однако победила в итоге "Черная пантера". Она стала абсолютным триумфатором премии, удостоившись также наград за "Лучшую актерскую игру в фильме", "Лучшего героя" (роль сыграл Чедвик Боузман) и "Лучшего злодея" в исполнении Майкла Б. Джордана.

Лучшим сериалом года стала лента "Очень странные дела". Снявшаяся в ней Милли Бобби Браун была награждена премией MTV Movie & TV Awards за лучшую актерскую игру в сериале.

Актеры хоррора "Оно" были названы "Лучшей командой на экране".

Специальной премии "Признание поколения" удостоился Крис Прэтт, исполнивший роль Звездного Лорда в фильмах "Стражи Галактики" и "Мстители: Война бесконечности".

Премия MTV Movie & TV Awards вручается американским музыкальным телеканалом MTV с 1992 года. Победители определяются онлайн-голосованием на сайте телеканала, после чего им по традиции вручают статуэтки в виде золотого стакана попкорна.-0-