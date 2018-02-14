Назван самый дорогой город мира для свиданий в День влюбленных

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консалтинговое агентство ECA International составило список 25 самых дорогих городов мира для организации свидания в День святого Валентина. Возглавила рейтинг швейцарская Женева, сообщает ТАСС.

По подсчетам агентства, в среднем несколько часов выхода в свет с культурной программой и посещением ресторана в Женеве обойдутся в $295. Из них $45 придется потратить на две поездки на такси, $41 - на два билета в кинотеатр, $175 - на ужин в ресторане, $34 - на два коктейля в баре.

Второе место по стоимости свиданий занимает столица Норвегии Осло, где культурно-развлекательная программа обойдется влюбленным в $262. Замыкает тройку Нью-Йорк, где сумма "любовной корзины" составит $225.

Если рассматривать только европейские города, то после Женевы и Осло идут Лондон ($205), Париж ($198), Флоренция ($171), Лиссабон ($136) и Прага ($116).-0-