Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Испанский фильм "Уиджи: Проклятие Вероники" назван самым страшным фильмом ужасов в истории. Об этом сообщает издание New Musical Express.

Рейтинг данной киноленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 100 %. Хоррор появился на стриминговом сервисе Netflix совсем недавно, а именно в конце прошлого месяца - 26 февраля. Многие интернет-пользователи поделились своими впечатлениями от фильма в Twitter. Некоторые люди смотрели его почти в слезах, потому что фильм до невозможности жуткий. Кто-то даже боится спать после просмотра. Но нашлись и те, кого фильм не особо впечатлил.

Отмечается, что кинокартина "Уиджи: Проклятие Вероники" основан на реальных событиях, произошедших в 1991 году. Тогда испанская школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро скончалась после игры с доской уиджи.