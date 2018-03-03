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СМИ Беларуси

Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Калейдоскоп 03.03.2018 | 09:20
Кадр из фильма "Уиджи: Проклятие Вероники"
Кадр из фильма "Уиджи: Проклятие Вероники"

Испанский фильм "Уиджи: Проклятие Вероники" назван самым страшным фильмом ужасов в истории. Об этом сообщает издание New Musical Express.

Рейтинг данной киноленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 100 %. Хоррор появился на стриминговом сервисе Netflix совсем недавно, а именно в конце прошлого месяца - 26 февраля. Многие интернет-пользователи поделились своими впечатлениями от фильма в Twitter. Некоторые люди смотрели его почти в слезах, потому что фильм до невозможности жуткий. Кто-то даже боится спать после просмотра. Но нашлись и те, кого фильм не особо впечатлил.

Отмечается, что кинокартина "Уиджи: Проклятие Вероники" основан на реальных событиях, произошедших в 1991 году. Тогда испанская школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро скончалась после игры с доской уиджи.

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