Назван самый ужасный автомобиль Женевского автосалона

Британский производитель Sin Cars представил в Женеве модульный спорткар S1. В компании пообещали, что машину можно сконфигурировать под любые задачи, как для езды по обычным дорогам, так и для гонок.

Основу спорткара составляет трубчатое шасси, на него устанавливают дополнительные компоненты. При модификации машины для трека можно выбирать между мощным купе или открытым кокпитом.

В стандартной комплектации автомобиль оснащают ДВС мощностью 255 и 365 л.с. Начало серийного производства автомобиля намечено на 2019 год. Цена базового модуля составит 49 900 долларов.