Назван самый ужасный автомобиль Женевского автосалона

Британский производитель Sin Cars представил в Женеве модульный спорткар S1. В компании пообещали, что машину можно сконфигурировать под любые задачи, как для езды по обычным дорогам, так и для гонок.
Основу спорткара составляет трубчатое шасси, на него устанавливают дополнительные компоненты. При модификации машины для трека можно выбирать между мощным купе или открытым кокпитом.
В стандартной комплектации автомобиль оснащают ДВС мощностью 255 и 365 л.с. Начало серийного производства автомобиля намечено на 2019 год. Цена базового модуля составит 49 900 долларов.
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