Назван способ остановить старение сердца

Американские ученые выяснили, что выполнение физических упражнений 4-5 раз в неделю помогает затормозить старение сердца. Исследовательский материал был опубликован в The Journal of Physiology.

Для исследования была отобрана сотня человек старше 60 лет. Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от физической активности. В первой группе оказались те, кто ведет сидячий образ жизни, во второй – кто периодически делал упражнения. В третью и четвертую вошли те добровольцы, которые часто делают физические упражнения, а именно, 4-5 и 6-7 раз в неделю соответственно.

Оказалось, что даже регулярные занятия по 2-3 раза в неделю улучшали работу кровеносной системы и укрепляли сосуды. Ученые также уточнили, что физическая активность поможет затормозить старение сердца у людей среднего возраста, после 70 лет упражнения уже не дадут явного эффекта.