Названа дата выхода "Стражей галактики 3"

Режиссер Джеймс Ганн, снявший "Стражей галактики", рассказал, когда выйдет новый фильм из этой серии. Об этом он написал в своем Twitter.

Оказывается, по словам Ганна, третья часть космических приключений выйдет в 2020-м году.

Напомним, что предыдущая часть франшизы вышла весной 2017 года. А первый фильм зрители увидели на большом экране в 2014 году. Сюжет всех кинолент основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics.-0-