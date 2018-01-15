Названа дата выхода "Стражей галактики 3"

Режиссер Джеймс Ганн, снявший "Стражей галактики", рассказал, когда выйдет новый фильм из этой серии. Об этом он написал в своем Twitter.
Оказывается, по словам Ганна, третья часть космических приключений выйдет в 2020-м году.
Напомним, что предыдущая часть франшизы вышла весной 2017 года. А первый фильм зрители увидели на большом экране в 2014 году. Сюжет всех кинолент основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics.-0-
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