Названа лучшая оскароносная актриса всех времен

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинокритик Питер Брэдшоу подготовил и обнародовал рейтинг пяти лучших актрис, удостоенных премии "Оскар" в соответствующей номинации. Список был опубликован изданием The Guardian.
Топ-пять возглавила американская кинозвезда Мэрил Стрип - обладательница трех наград Американской киноакадемии. Брэдшоу особенно отметил ее актерскую игру в картине "Выбор Софи", вышедшей на экраны в 1982 году.
В список лучших актрис также попали Элизабет Тэйлор, Ингрид Бергман, Джоан Фонтейн и Фрэнсис Макдорманд.
Читатели The Guardian не согласились с выбором кинокритика. По мнению публики, первую позицию стоило отдать Фрэнсис Макдорманд, получившей "Оскар" за роль в фильме "Фарго".-0-
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