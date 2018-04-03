Названа неожиданная польза социальных сетей

Международная группа ученых выяснила, что социальные сети помогают справиться с кризисом среднего возраста, а также в целом повышают уровень счастья.

Люди, которые много времени проводят в Интернете, нередко находятся в приподнятом настроении. Оно связано с улучшением социальной интеграции отдельных индивидуумов, заявляют эксперты. Также развитие социальных сетей вскоре сведет на нет все негативные аспекты так называемого кризиса среднего возраста.

Также ученые выяснили, что люди, которые пользуются Интернетом, обычно более счастливые, чем те, кто далек от современных технологий. Это объясняется тем, что интернет-пользователи имеют возможность в любой момент пообщаться с друзьями и близкими, даже если те находятся на другом конце света.