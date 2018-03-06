Названа новая опасность соли

Международная группа ученых установила, что употребление большого количества соли может быть опасно для людей с гипертензией. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Специалисты пришли к данному выводу после проведения эксперимента, в котором приняли участие более 4 тыс. человек в возрасте 40-59 лет. В течение нескольких дней у добровольцев отслеживали показатели здоровья, в том числе измеряли артериальное давление. Также врачи следили за количеством потребляемой соли.

Исследователи выявили взаимосвязь между гипертензией и употреблением большого количества соли. Каждые дополнительные граммы соли сверх суточной нормы приводили к увеличению систолического артериального давления.

Медики рекомендуют каждый день употреблять не более 6 граммов соли, если человек заботится о своем здоровье и хочет уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний.-0-