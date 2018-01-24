Названа приправа, улучшающая память и настроение

Американские ученые выяснили, что индийская специя - куркума - улучшает настроение и память.
Пока специалисты не могут объяснить, как именно эта специя оказывает подобное влияние, но предположительно это связано с ее способностью уменьшать воспалительные процессы в мозге.
Был проведен эксперимент, в котором приняли участие несколько десятков человек. Всех добровольцев разделили на две группы. Людям и первой подгруппы давали плацебо, а остальным - по 90 граммов куркумы каждый день в течение года. Перед началом исследования и во время него эксперты оценивали когнитивные способности участников эксперимента.
Оказалось, что люди, которые употребляли в пищу куркуму, продемонстрировали значительное улучшение своих памяти и внимания.-0-
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