Названы десять самых разочаровывающих автомобилей

Автомобильные эксперты назвали топ-10 самых разочаровавших транспортных средств. При составлении итогового перечня они учитывали такие факторы как комфорт, вместительность, стоимость и качество работы всех систем.
По итогам Consumer Reports опубликовал рейтинг, из которого следует, что первым в списке разочарований стал минивэн Dodge Caravan. Покупатели обратили внимание на плохие условия комфорта и минимальную вместительность.
Вторую строчку занял Fiat 500. Его поругали за малую мощность двигателя и неудобные задние сиденья. Третьим стал Ford Transit Connect с очень прожорливым, но недостаточно мощным силовым агрегатом.
Разного рода претензии у покупателей возникли также к Infiniti QX60, Dodge Journey, Nissan Versa, Chevrolet Trax, Acura ILX, Nissan Centra, а также Mercedes-Benz GLA-Class.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN