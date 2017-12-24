Названы десять самых разочаровывающих автомобилей

Автомобильные эксперты назвали топ-10 самых разочаровавших транспортных средств. При составлении итогового перечня они учитывали такие факторы как комфорт, вместительность, стоимость и качество работы всех систем.

По итогам Consumer Reports опубликовал рейтинг, из которого следует, что первым в списке разочарований стал минивэн Dodge Caravan. Покупатели обратили внимание на плохие условия комфорта и минимальную вместительность.

Вторую строчку занял Fiat 500. Его поругали за малую мощность двигателя и неудобные задние сиденья. Третьим стал Ford Transit Connect с очень прожорливым, но недостаточно мощным силовым агрегатом.

Разного рода претензии у покупателей возникли также к Infiniti QX60, Dodge Journey, Nissan Versa, Chevrolet Trax, Acura ILX, Nissan Centra, а также Mercedes-Benz GLA-Class.