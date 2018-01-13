Названы города с самой необычной архитектурой

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы города мира с самой необычной архитектурой. Рейтинг составлен туристическим путеводителем Lonely Planet, сообщает БЕЛТА.

Авторы рейтинга выбрали топ-10 городов, архитектура которых будет интересна туристам, уже побывавшим в главных архитектурных центрах мира - Париже, Нью-Йорке и Лондоне и желающим открыть для себя новые направления. На первом месте в списке Барселона, которую рекомендуют посетить за сочетание руин эпохи Римской империи, готических соборов и творений Антонио Гауди. Также в первой тройке Стамбул (туристам будут интересны многочисленные дворцы и башни) и Рим, где нужно не только увидеть Колизей, Пантеон, Собор Святого Петра и Палатинский холм, но и прогуляться по обычным римским улочкам.

Четвертым в списке идет Шанхай, на пятой стройке расположился Баку. Ценителям необычной архитектуры Lonely Planet также рекомендует посетить Бразилиа, Оксфорд, Майами, Мумбаи и Чикаго, которые вошли в топ-10.-0-