Названы худшие фильмы лучших режиссеров

Названы самые худшие фильмы, снятые успешными режиссерами. Рейтинг был составлен изданием Business Insider на основе оценок Rotten Tomatoes.

Всего было отобрано 45 режиссеров, которых в целом называют мастерами своего дела. Самой плохой кинолентой оказалась "Погоня", снятая режиссером Джоном Синглтоном. Рейтинг этого фильма составил всего 4%.

Серебро досталось картине Френсиса Форда Копполы "Сверхновая", вышедшей в 2000 году. Рейтинг этого фильма — 10%. К примеру, на пятом месте списка оказался фильм "Четыре комнаты" Квентина Тарантино. Его результат немногим больше — 14%.