Названы лучшие хоррор-франшизы

Названы лучшие франшизы, состоящие из фильмов ужасов. Рейтинг был опубликован на портале Comingsoon.
В список вошли многосерийные хорроры. В нем оказалась франшиза "Зловещие мертвецы", состоящая из четырех фильмов, первый из которых вышел в 1981 году, а последний — в 2013-м. Составители рейтинга включили в список также тетралогию "Заклятие", франшизу "Пункт назначения", 12-серийную "Пятницу, 13-е", франшизы "Пила", "Крик", "Хэллоуин", "Астрал" и серию фильмов "Кошмар на улице Вязов".
Конечно же, не обошлось без классики фильмов ужасов, которую представили киноленты о Ганнибале Лектере.
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