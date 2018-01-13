Названы причины переноса "Игры престолов" на 2019 год

По словам создателей популярного сериала, они хотят сделать из последнего сезона "шоу высокого полета". Перфекционизм и стал причиной того, что зрители увидят его не ранее 2019 года.

Директор телеканала НВО Кейси Блойс заявил, что продюсеры очень серьезно подошли к съемкам финальных эпизодов. Много сил и времени отнимают батальные сцены и спецэффекты. Не исключено, что и будущий год не станет окончательной датой премьеры.

Кроме того, в разработке находится приквел к сериалу. Он запланирован после демонстрации финального сезона, который будет состоять всего из шести серий.