Названы продукты, которые лучше не употреблять с чаем

Даже полезные сладости и добавки могут превратиться во вредные продукты во время чаепития. Многие пьют чай с тортиками, выпечкой или магазинными глазированными сладостями, в этой ситуации вы и сами должны понимать пользу такого приема пищи. Однако есть люди, которые стараются сделать чай полезным, или даже лечебным, смешивая его с медом и добавляя лимон. Но не каждый знает, что в этом случае важно следить за температурой напитка: чем она выше, тем больше шансов, что полезные продукты лишатся нужных качеств.

Ученые определили, что привычка добавлять лимон и мед в слишком горячую воду лишает их полезных свойств. При контакте витамина С с жидкостью температурой более 70 градусов происходит его разрушение. Аналогичная ситуация и с полезными компонентами меда.

Также рекомендуется не смешивать чай с молоком, так как их взаимодействие понижает уровень антиоксидантов в чае. В итоге получается напиток с сомнительной пользой для организма.