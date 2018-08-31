"Небо обрушилось на Землю". В Австралии засняли падающий метеорит

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители австралийского города Перт наблюдали в небе падающий метеорит. Об этом сообщает ABC News.

Местные пожарные и аварийные службы стали получать от людей сообщения, что они видели в небе огненный шар. Некоторые очевидцы даже предположили, что это может быть НЛО.

В Пертскую астрономическую обсерваторию были отправлены десятки видеороликов, снятых с авторегистраторов и камер видеонаблюдения на жилых домах.

Соцсети пестрели сообщениями людей, которые писали, что метеорит упал на Землю.

Робин Гаррат (Robyn Garratt), которая стала свидетелем события, рассказала: "Мы услышали шум, увидели свет и подумали, что это молния, но последовавший рокот точно не был громом. Стекла в окнах задрожали, затрясло весь дом, собака словно сошла с ума. Все выбежали на улицу, думая, что небо обрушилось на Землю".

Ученые из Университета Кертина (Австралия) занялись поиском места, где упал метеорит. Профессор Фил Блэнд (Phil Bland) отметил: "Первоначальные наблюдения показали, что существует большая вероятность того, что объект упал на Землю". По его словам, вспышка была необычно яркой, поэтому, скорее всего, упал большой объект. Специалист также сказал, что как только местоположение метеорита будет определено, начнутся немедленные попытки его восстановить.-0-

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