Неизвестные избили продюсера Киркорова и похитили у него 1 млн рублей

Группа неизвестных напала на Александра Яковлева в Москве, сообщают СМИ. Продюсер Филиппа Киркорова и Лолиты возвращался домой, когда его избили и обокрали.

Мужчина нес собой сумку с миллионом рублей. Внезапно на него напали неизвестные и принялись избивать, а также нанесли несколько сильных ударов в височную область. Сам Яковлев рассказывает, что похищенные деньги планировал потратить на покупку автомобиля своему брату. А кроме крупной суммы, в сумке были банковские карты и документы продюсера. Известно, что Яковлеву не потребовалась госпитализация.

Вместе с продюсером работают такие известные артисты как Филипп Киркоров, Лолита, Юлия Ковальчук и другие.