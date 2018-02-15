Неизвестный каждый день заказывает немецкому адвокату по несколько пицц

Немецкая полиция начала расследовать очень необычное дело о преследовании адвоката в Дортмунде. Сообщается, что вот уже две недели некто каждый день заказывает местному адвокату Гайдо Гролле по несколько пицц.

Гайдо пожаловался, что уже получил более ста пицц. Но даже предположить не может, кто таким образом настойчиво пытается его накормить. Он также рассказал, что некоторые пиццерии ему перезванивают, чтобы уточнить заказ, а некоторые присылают сообщения.

А в один день менее чем за полчаса неизвестный успел заказать на имя адвоката аж пятнадцать пицц. Гайдо недоумевает, как вообще можно так быстро и столько заказать. Он пожаловался, что из-за этого не может спокойно сосредоточится на своей работе.

Правда, пиццами "сталкер" не ограничивался. Несколько раз он заказывал суши, сосиски и даже греческую еду. В итоге, Гайдо Гролле не выдержал, настроил в почте необходимые фильтры, скрыл свой номер телефона и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, а "шутнику" грозит до трех лет тюрьмы.