Неймар выпустил серию комиксов с собой в главной роли

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Бразилии Неймар запустил серию комиксов о себе. Об этом сообщает газета The Sun.
Главный герой комиксов Inked использует магические чернила, оживляющие его татуировки. Комиксы бразильского футболиста выйдут в цифровом формате на четырех языках - португальском, испанском, французском и английском.-0-
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