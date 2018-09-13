Неймар выпустил серию комиксов с собой в главной роли

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Бразилии Неймар запустил серию комиксов о себе. Об этом сообщает газета The Sun.

Главный герой комиксов Inked использует магические чернила, оживляющие его татуировки. Комиксы бразильского футболиста выйдут в цифровом формате на четырех языках - португальском, испанском, французском и английском.-0-