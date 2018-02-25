Немецкая овчарка получила четыре пулевых ранения, обороняя хозяина

16-летний Хавьер Меркадо, проживающий в городе Де-Мойн, штат Вашингтон (США), сидел дома со своим псом Рексом. В какой-то момент он услышал звон разбивающегося стекла, на который с лаем бросилась собака.

Как выяснилось, в дом пытались проникнуть грабители. Один из них сказал, что собака укусила его и ее надо пристрелить. Рекс успел забежать на второй этаж, где его спрятал в шкафу Хавьер, успевший к тому моменту вызвать полицию.

Когда преступники поднялись на второй этаж, Рекс повторно атаковал их. Грабители начали стрелять и четыре раза попали в сторожа дома. После этого он уже не мог сопротивляться. Прибывшая полиция, однако, спугнула злоумышленников до того, как они нашли Хавьера.

Рекс, которого вначале посчитали погибшим, оказался в больнице. Ему необходима операция, сбор средств на которую организовали в Интернете. Несмотря на то, что изначально требовалось 10 тыс. долларов, Меркадо собрали уже 56 тыс. и деньги продолжают поступать.

Денежные средства, полученные сверх этого, направят в приюты помощи животным.