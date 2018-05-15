Фильм, рассказывающий о семье межгалактических путешественников, продлен на второй сезон через месяц после выхода серий первого сезона. Главные роли в фильме исполняют Тоби Стивенс, Моли Паркер, Максвелл Дженкинс.

Этот сериал – ремейк классического сериала 1960-х, действие в котором происходит в то время, когда колонизация космоса уже реальна. В центре повествования – семья Робинсон, которая сбилась с курса в космосе и на пути к своей цели попадает в множество приключений.

В первые же сутки сериал "Затерянные в космосе" смог собрать 3,6 миллиона просмотров.

Netflix анонсировал второй сезон фильма "Затерянные в космосе"

Фильм, рассказывающий о семье межгалактических путешественников, продлен на второй сезон через месяц после выхода серий первого сезона. Главные роли в фильме исполняют Тоби Стивенс, Моли Паркер, Максвелл Дженкинс.

Этот сериал – ремейк классического сериала 1960-х, действие в котором происходит в то время, когда колонизация космоса уже реальна. В центре повествования – семья Робинсон, которая сбилась с курса в космосе и на пути к своей цели попадает в множество приключений. В первые же сутки сериал "Затерянные в космосе" смог собрать 3,6 миллиона просмотров.