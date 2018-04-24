Netflix и DreamWorks представят мультсериал по мотивам "Форсажа"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Netflix и студия DreamWorks готовятся запустить первый совместный проект - анимационный сериал по мотивам знаменитого боевика "Форсаж". Об этом сообщает портал DEADLINE.
Продюсерами многосерийного мультфильма выступят Вин Дизель, Нил Мориц и Крис Морган. В создании сериала также будут принимать участие Тим Хендрик (сценарист мультсериала "Вольтрон: Легендарный защитник") и Брет Хааланд (продюсер анимационного сериала "Да здравствует король Джулиан").
По сюжету, подросток Тони Торетто решает последовать примеру своего кузена Доминика Торетто - главного героя "Форсажа". Вместе со своими друзьями он начинает работать на правительство, помогая ему ликвидировать опасную преступную организацию.
"Форсаж" - популярная франшиза, которая включает в себя восемь полнометражных и два короткометражных фильма. "Форсаж" является самым масштабным и прибыльным проектом студии Universal: мировые кассовые сборы всех частей превышают $5 млрд.-0-
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