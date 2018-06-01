Netflix опубликовал трейлер своего первого комикса

Netflix опубликовал анимированный трейлер своего первого комикса под названием "Орден магии", сообщают информагентства.
Известный стриминговый сервис занялся выпуском печатной продукции. Первый комикс от Netflix поступит в продажу уже тринадцатого июня и будет выпущен в единственном тираже. Такое свое решение руководства сервиса объясняет желанием создать уникальную и коллекционную вещь и вернуться ко временам, когда печатная вещь еще что-то значила. Впрочем, в компании поспешили успокоить поклонников. После того как весь тираж распродадут, на сайте появится PDF-версия комикса.
"Орден магии" расскажет о пяти магических кланах, которые защищают наш мир от темных сил.
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