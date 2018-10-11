Netflix утвердил актрис на главные женские роли "Ведьмака"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены актрисы главных женских ролей сериала "Ведьмак". Эта информация стала известна из официального пресс-релиза компании Netflix.

Сообщается, что роль Цири сыграет Фрейя Аллан, а героиню Йеннифэр - Аня Чалотра. Милли Брейди сыграет роль Ренфри.

В начале сентября было объявлено, что Геральта из Ривии в сериале сыграет Генри Кавилл. Актер стал популярен благодаря роли Супермена. Также известно, что роли героев цинтрийского двора исполнят Джоди Мэй, Бьерн Харальдсон и Адам Ливай. Остальной состав актеров будет анонсирован в ближайшее время.-0-