Невозмутимый кот заблокировал эскалатор в Стамбуле

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете набирает популярность видео с бездомным котом, который прилег у эскалатора в Стамбуле, внеся сумятицу в движение людей. Видеоролик выложен в группе Aww Station в Facebook.

На видео показано, как кот безмятежно лежит у самого выхода с эскалатора. В это же время люди пытаются его обойти или переступить. Животное не реагирует и демонстрирует полную невозмутимость.

На сегодняшний день видео набрало почти 2,5 млн просмотров. В комментариях некоторые пользователи шутят, что подобное поведение типично для котов. Ведь эти животные для своей дислокации могут выбрать самые неожиданные места и словно говорят людям: "Это не моя проблема".

Турция известна особым отношением к кошкам. В стране строятся приюты для бродячих кошек, а в летнее время для них раскладывают на тротуарах подушечки.

Не так давно власти турецкой провинции Чанаккале объявили о решении построить деревню для кошек, где животные смогут получить необходимый уход и лечение. Домики для кошек будут представлять собой небольшие бунгало. Отдельно оборудуют места для кормления усатых. Планируется, что общая площадь кошачьего поселения, которое будет рассчитано на 200 питомцев, составит 600 кв.м. Деревня будет открыта для посещения. При желании гости смогут подобрать себе домашнего питомца.-0-