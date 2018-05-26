Ники Минаж заявила, что встречается с Эминемом

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что она встречается с другим известным рэпером Эминемом.
Его имя всплыло в одной из композиций девушки, после чего подписчик в шутку спросил, не встречаются ли они, на что исполнительница ответила утвердительно. Вскоре к обсуждению подключился и сам Эминем, написав: "Девочка, знаешь, это правда". Ники ответила ему в комментариях: "Я думала мы будем это скрывать до самой свадьбы. Упс, поговорим с тобой, когда я буду дома".
Впрочем, некоторые поклонники не поверили новости и решили, что знаменитости специально устроили вокруг себя весь этот шум, чтобы поднять свою популярность.
Следует также отметить, что о личной жизни Эминема практически ничего не известно. Он старается скрывать любую информацию о своих девушках.
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