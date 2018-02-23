Никита Михалков стал прадедушкой

Известный режиссер Никита Михалков теперь прадедушка. О рождении внука сообщил в своем Instagram сын Никиты Сергеевича Степан. Он опубликовал архивную фотографию со дня рождения своей дочки Александры, на котором ей не больше двенадцати лет. Под черно-белым снимком он и сообщил радостную новость: "Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего..."

Публикация от Степан Михалков (@stepan_mikhalkov) Фев 22, 2018 в 9:16 PST

Для 72-летнего Никиты Михалкова это первый правнук. Также известно, что 25-летняя Александра Михалкова состоит в браке с актером Петром Скворцовым. Пара официально оформила свои отношения в декабре этого года. Церемония была очень скромной, даже без стандартного белого свадебного платья.

Близкий к семье источник рассказал, что беременность протекала легко, роды прошли без осложнений.