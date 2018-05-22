Николь Кидман готовится стать бабушкой

Стало известно, что 50-летняя голливудская актриса Николь Кидман скоро станет бабушкой. Ее 25-летняя приемная дочь, которую Кидман удочерила еще будучи в браке с Томом Крузом, решила последовать примеру своей звездной мамы и взять ребенка из детского дома.

Близкие друзья семьи рассказывают, что у Изабель большое сердце. Они называют поступок девушки очень добрым. Николь поддержала свою дочь.

Кидман активно помогает Изабель оформить все необходимые документы, а также хочет подарить молодой семье дом, чтобы ребенок мог жить в самых комфортных условиях.

Отметим, что у актрисы четыре ребенка, двух из которых она усыновила.