Николас Кейдж озвучит Супермена в мультфильме "Юные титаны, вперед!"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный голливудский актер Николас Кейдж станет голосом Супермена в мультфильме "Юные титаны, вперед!", сообщают иностранные СМИ.
Певица Холзи озвучит Чудо-женщину, а рэпер Lil Yachty - Зеленого фонаря. Остальные герои мультика и имена тех, кто будет их озвучивать, пока неизвестны.
Николас Кейдж уже давно является огромным поклонником Супермена. Он даже назвал в честь него своего сына - Кал-Эл (имя Супермена при рождении на планете Криптон, затем земные родители дали ребенку имя Кларк Кент). В 1998 году Николас Кейдж мог сыграть Кларка Кента, но проект внезапно свернули. В те годы Кейдж находился на пике своей популярности.-0-
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