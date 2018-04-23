Николас Кейдж заявил о завершении карьеры актера

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Николас Кейдж объявил, что планирует завершить актерскую карьеру. Об этом информирует NME.

54-летний актер отметил, что хочет сфокусироваться на режиссуре. При этом Николас Кейдж завершит все проекты, где он сейчас задействован в качестве актера. По его словам, это займет три или четыре года.

На данный момент Николас Кейдж исполняет главные роли в пяти фильмах, а также участвует в озвучке двух анимационных лент.

В целом за свою актерскую карьеру Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Среди наиболее известных работ: "Без лица", "Город ангелов", "Оружейный барон", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации".-0-