Николас Кейдж заявил о завершении карьеры актера

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Николас Кейдж объявил, что планирует завершить актерскую карьеру. Об этом информирует NME.
54-летний актер отметил, что хочет сфокусироваться на режиссуре. При этом Николас Кейдж завершит все проекты, где он сейчас задействован в качестве актера. По его словам, это займет три или четыре года.
На данный момент Николас Кейдж исполняет главные роли в пяти фильмах, а также участвует в озвучке двух анимационных лент.
В целом за свою актерскую карьеру Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Среди наиболее известных работ: "Без лица", "Город ангелов", "Оружейный барон", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN