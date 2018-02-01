Nintendo снимет фильм по мотивам видеоигр Super Mario

Японская компания Nintendo объявила о том, что собирается снять анимационный фильм, основанный на популярной игре Super Mario Brothers.

Продюсерами будущего фильма стали Сигэру Миямото, который является создателем братьев Марио, и Кристофер Меледанри, глава студии Illumination. Также в проекте примет участие и киностудия Universal Studios.

К сожалению, никакой информации о сюжете самого мультфильма пока что нет. Сообщается, что будет использоваться 3D-графика. Но, вероятно, уже в ближайшее время компания раскроет детали проекта, в том числе актерский состав.-0-