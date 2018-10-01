Нобелевская неделя откроется в Швеции оглашением лауреата в области физиологии и медицины

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фамилии лауреатов премии мира назовут 5 октября, а в ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. Так, 2 октября здесь объявят о решении Нобелевского комитета по физике, 3 октября - по химии, а 5 октября, в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 8 октября. Сообщает ТАСС.

В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатов истек 31 января этого года, после чего начался процесс их рассмотрения.-0-