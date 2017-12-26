Норвежский музыкант играет на ледяных инструментах - видео

Терье Исунгсет играет партии на необычных инструментах. В основном они сделаны изо льда.

Для создания музыкальных композиций Исунгсет собрал целый ледяной оркестр. В него входят барабаны, рожки, ксилофон и трещетки. Главным условием для сохранения инструментами звучания является температура не выше 10 градусов Цельсия со знаком минус.

При этом, как отмечает сам музыкант, его целью было не столько создание произведений, сколько привлечение внимания к глобальному потеплению и таянию ледников. Извлечь из ледяных глыб что-то красивое и мелодичное непросто, но в данном случае это и не требуется.

Недавно ансамбль "Ниже нуля" выступил в Лондонском фестивальном королевском зале.