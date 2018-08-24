Норвежской телеведущей стало плохо в прямом эфире

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежской телеведущей Линн Виик стало плохо в прямом эфире. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Во время передачи на телеканале TV2 девушка почувствовала приступ тошноты и после безрезультатных попыток прийти в себя решила выйти из кадра, но не успела.

Чтобы объясниться перед гостем и коллегами, Виик пришлось признаться, что она беременна. Через некоторое время программа продолжилась.-0-