Норвежской телеведущей стало плохо в прямом эфире

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежской телеведущей Линн Виик стало плохо в прямом эфире. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
Во время передачи на телеканале TV2 девушка почувствовала приступ тошноты и после безрезультатных попыток прийти в себя решила выйти из кадра, но не успела.
Чтобы объясниться перед гостем и коллегами, Виик пришлось признаться, что она беременна. Через некоторое время программа продолжилась.-0-
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