Новой солисткой "ВИА Гры" стала участница "Голоса"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда шоу "Голос" и "Новой Фабрики Звезд" Ульяна Синецкая заменит покинувшую группу "ВИА Гра" Анастасию Кожевникову, сообщает Cosmopolitan Russia.

Ульяна Синецкая занимается музыкой около 10 лет. Первое ее знакомство со сценой произошло в финале отборочного тура конкурса "Детское Евровидение", после в 2014 году она пришла в шоу "Голос" и попала в команду Александра Градского, но не прошла дальше так называемых "поединков". И уже в 2017 году девушка стала конкурсанткой телешоу "Новая Фабрика Звезд" и впервые спела с "ВИА Гра". Именно тогда ее и заметил продюсер Константин Меладзе.

Сейчас от состава, набранного в коллектив пять лет назад после проекта "Хочу в "ВИА Гру", осталась лишь Эрика Герцег. В этом году из группы ушла Миша Романова. Место Миши заняла Ольга Меганская. Теперь уходит Анастасия Кожевникова, именно ее место и займет юная певица.-0-