Новозеландская компания провела эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новозеландская компания Perpetual Guardian провела в марте эксперимент, сократив количество рабочих дней для сотрудников до четырех в неделю. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в течение ближайших шести недель компания Perpetual Guardian намерена проанализировать данные о производительности труда своих работников при четырехдневной рабочей неделе. Если новый график окажется эффективным, то компания планирует внедрить его летом.

При этом работники компании говорят, что новый график им нравится. Руководитель компании Эндрю Барнс отмечает, что благодаря дополнительному выходному люди стали более энергичными и позитивными. По его словам, теперь у них появилось время делать то, что они раньше не успевали.-0-