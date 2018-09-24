Новые "Елки" станут последней частью новогодней саги

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимой текущего года в прокат выйдет финальная часть новогодней франшизы "Елки". Эта информация размещена под трейлером на официальном Youtube-канале кинокомпании. Сообщается, что последнюю часть саги назвали "Елки последние". Кинокомпания пообещала сделать ленту "самой трогательной, доброй и волшебной из всех".
Первые "Елки" появились на экранах в 2010 году. Известно, что за время съемок новогоднего блокбастера было съедено 6 ведер салата "Оливье", а в кадре промелькнуло 169 елок. Зачастую зимние сцены снимались летом. Для этого было использовано около двухсот килограммов искусственного снега.
В заключительной части зрители снова увидят героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова, а также лыжника и сноубордиста из Перми Александра Домогарова и Александра Головина. Выход картины назначен на 27 декабря 2018 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4488 BYN
|2.448 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.082 BYN
|2.083 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.1507 BYN
|3.145 BYN
|3.155 BYN