Новые "Елки" станут последней частью новогодней саги

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимой текущего года в прокат выйдет финальная часть новогодней франшизы "Елки". Эта информация размещена под трейлером на официальном Youtube-канале кинокомпании. Сообщается, что последнюю часть саги назвали "Елки последние". Кинокомпания пообещала сделать ленту "самой трогательной, доброй и волшебной из всех".

Первые "Елки" появились на экранах в 2010 году. Известно, что за время съемок новогоднего блокбастера было съедено 6 ведер салата "Оливье", а в кадре промелькнуло 169 елок. Зачастую зимние сцены снимались летом. Для этого было использовано около двухсот килограммов искусственного снега.

В заключительной части зрители снова увидят героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова, а также лыжника и сноубордиста из Перми Александра Домогарова и Александра Головина. Выход картины назначен на 27 декабря 2018 года.-0-