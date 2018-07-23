Новый аромат Prerogative представила Бритни Спирс

Поп-звезда Бритни Спирс представила свой новый унисекс-аромат. Его название совпадает с названием одной из песен звезды 2004 года — Prerogative.
В рекламе к новому аромату певица снялась лично, а тизером поделилась с фанатами в социальных сетях. Новый аромат от Бритни Спирс стал ее 24-м творением.
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