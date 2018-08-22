Новый фильм Джеймса Ганна выйдет уже этой осенью

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фестивале San Diego Comic-Con 2018 должен был состояться анонс нового хоррор-фильма, снятого Джеймсом Ганном для Sony, но из-за скандала вокруг режиссера анонс решили в последний момент отменить. Об этом сообщает The Hollywoodreporter.

Над чем работал Ганн, пока неизвестно. Несмотря на то, что фильм так и не был анонсирован, этот проект должен выйти уже 30 ноября этого года, о чем говорит обновленный график релизов студии.-0-