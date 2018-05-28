Новый фильм из цикла "Звездные войны" дебютировал неудачно

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебют новой части саги "Звездные войны" - "Хан Соло: Звездные войны. Истории" официально признали неудачным, сообщает ТАСС. Кассовые сборы на старте показа киноленты оказались гораздо ниже прогнозируемых – 83 млн долларов за три дня в США и Канаде.

На просмотр картины зрители в США и Канаде за 25-27 мая потратили $83 млн. По итогам понедельника, сумма, предположительно, составит около $101 млн 28 мая, в выходной в связи с празднованием Дня поминовения в США.

При этом ожидания прибыли за четыре дня были не менее $130 млн. СМИ назвали результат нового фильма киносаги одним из худших для высокобюджетных голливудских картин.

Также отмечается, что старт киноленты не удался и в других странах мира: в России он за уикенд собрал 3,6 млн долларов, в Китае – 10,1 млн долларов, в Германии – 5 млн долларов. Мировые кассовые сборы составили около $148,3 млн при бюджете в $250-300 млн.

Напомним, что данный спин-офф повествует о похождениях юного Хана Соло и его напарника Чубаки.-0-