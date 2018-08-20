Новый фильм с Кевином Спейси собрал всего $126 в первый день проката

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фильме "Клуб миллиардеров" снялись звезды, которые не перестают появляться на экране: Эмма Робертс, Энсел Элгорт, Тэрон Эджертон. Однако в фильме принял участие не менее именитый актер, который вносит разлад в этот список своим скандальным прошлым – Кевин Спейси.
Как сообщает The Hollywoodreporter, в результате в США для "Клуба миллиардеров" с трудом нашли прокатчика, фильм стартовал лишь в 10 кинотеатрах на всю страну, и за первый день проката заработал всего $126, а это означает, что в первый день проката "Клуб миллиардеров" в среднем решили посмотреть непосредственно в кинотеатрах всего 13 или 14 человек.-0-
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