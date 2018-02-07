Новый рекорд в Instagram - 14 млн "лайков"

Пост американской модели Кайли Дженнер в Instagram стал самым популярным в истории социальной сети. Об этом сообщает издание Variety.

В среду, 7 февраля, модель опубликовала фото своей новорожденной дочки. За короткий промежуток времени пост набрал более 14 млн "лайков".

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

20-летняя модель Кайли Дженнер стала известна после участия в телешоу "семейство Кардашьян". Девушка также вошла в десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей мира в возрасте до 30 лет, по мнению журнала Forbes.

Стоит отметить, что самые популярные посты в Instagram связаны с рождением детей. На втором месте сейчас находится пост Криштиану Роналду, который сфотографировался в роддоме со своим семейством. На третьем месте сейчас фотография беременной Бейонсе.-0-