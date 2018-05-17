Новый роман Бориса Акунина увидит свет в июне

Новый роман Бориса Акунина "Ореховый Будда" выйдет в июне. Об этом сообщает ТАСС.
Произведение посвящено эпохе Петра Первого. Автор описывает историю одного рода. А действие романа происходит не только в России, но и за рубежом. Живущие по своим законам, традициям и календарям жители России, Голландии, Японии оказываются представителями этого рода и связаны древней реликвией, проделывающей мистическое путешествие через время и расстояние
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