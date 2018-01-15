Новый вид лемуров открыли на Мадагаскаре

Ученые из США обнаружили на африканском острове Мадагаскар новый вид карликовых лемуров. Животным дали имя Cheirogaleus grovesi, или карликовый лемур Гровса, в честь австралийского исследователя. Об этом сообщил ряд информагентств.

Длина тела зверьков не превышает 17 см, а длина хвоста - 30 см. Внешне они почти неотличимы от других карликовых лемуров и также имеют большие глаза и цепкие конечности.

Пока известно лишь о двух местах обитания нового вида. Речь идет о тропических лесах в национальных парках Раномафана и Андрингитра, что в юго-восточной части острова.

Совершить открытие помог генетический анализ. Сравнив полученные образцы с добытыми в 2014-2015 гг., ученые пришли к выводу, что имеют дело с новым видом и не исключают, что в скором времени объявят еще об одном открытии.